Continua dopo oltre 40 ore la battaglia contro il fuoco a Montegrino Valtravaglia.

Come segnala il bollettino dei vigili del fuoco di stamane, ieri sera il fronte dell’incendio, che nel corso della giornata di ieri era sembrato sotto controllo e quasi definitivamente domato, si è nuovamente allargato, espandendosi a circa cinquecento metri e avanzando verso sud.

Luinonotizie riporta che “Le fiamme, che stanno colpendo alberi e arbusti nella zona della pineta bassa e del ristorante “Il Campeggino”, a mezzanotte erano arrivate a pochi metri dall’asfalto in via Gorizia, all’incirca dall’Autodemolizioni Corda all’incrocio con via Brissago. Grande la preoccupazione da parte dei cittadini che vivono in quell’area e che hanno visto, in poche ore e in assenza di forte vento, il fronte espandersi velocemente e il rogo rinvigorirsi e spingersi verso il basso”.

Sul posto i pompieri hanno operato per tutta la notte, con quattro squadre: due alla frazione di “Sorti” e due alla frazione di “Cucco”, a protezione delle abitazioni.

Oltre alle squadre di terra stanno operando tre elicotteri del servizio antincendio regionale. Via Margorabbia nella frazione di Cucco è chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento, il traffico è deviato sulla SS 394 dove si registrano disagi e lunghe code.