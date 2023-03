x x

SARONNO – Una storia d’amore destinata a durare ancora a lungo: con grande soddisfazione la Inox Team Saronno Softball annuncia che Sara Brugnoli indosserà la divisa nero-azzurra anche nella stagione 2023. Per l’utility player classe 1999 si tratta del decimo anno nella squadra della cittadina lombarda.

“Dopo tanti anni qui a Saronno e dopo la memorabile passata stagione sono davvero felice di indossare ancora una volta questa maglia. Cercherò di dare il massimo” ha commentato Brugnoli, protagonista di giocate importanti in Italia e in Europa nel corso del 2022. “Siamo al lavoro per rendere questa stagione bella e speciale come quella dell’anno scorso, senza dare mai nulla per scontato.Sono convinta che scenderemo in campo determinate a vincere ma continuando a divertirci e a stare unite”.

“.277 di media battuta, 4 fuoricampo e ben 27 punti battuti a casa: sono numeri che testimoniano le grandi qualità di Sara che siamo contenti di avere con noi anche quest’anno” ha dichiarato il presidente Massimo Rotondo. “La sua forza nel box di battuta oltre alla sua duttilità in campo difensivo fanno di Brugnoli una giocatrice davvero unica e importante nel campionato italiano. Sono sicuro che anche quest’anno risulterà decisiva oltre a essere sempre di più una guida per le più giovani considerano i tanti anni di militanza qui a Saronno”.

