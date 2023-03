x x

SARONNO – Dopo il successo al Festival di Sanremo, gli importanti ruoli ricoperti sul piccolo e grande schermo ed un esordio letterario con 45000 copie vendute e 8 ristampe, Chiara Francini, in coppia con Alessandro Federico, uno dei più magnetici attori della sua generazione, è la protagonista dello spettacolo in programma sabato 1 e domenica 2 aprile al teatro Giuditta Pasta di Saronno :“Coppia aperta, quasi spalancata” .

Scritto nel 1983, è uno dei pezzi di teatro più popolari di Dario Fo e Franca Rame. La vicenda racconta di una coppia di coniugi, figli del sessantotto e di una mutata coscienza del nostro Paese, ironizzando su una certa psicologia maschile, insofferente al concetto di monogamia ma tradizionalmente gelosa quando è la donna a volere che la coppia sia aperta.

In questa favola tragicomica Fo e Rame descrivono in modo perfetto, con toni divertenti e al contempo drammatici, le dinamiche di una coppia, sottolineando le differenze tra psicologia maschile e femminile inserendo anche passaggi sull’attualità come il riferimento allo psicanalista Recalcati.

L’eclettica e carismatica Chiara Francini veste i panni di Antonia, donna energica che incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta sì con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche, ma soprattutto la loro “rinascita” in un graduale percorso di riappropriazione della propria autonomia, del proprio benessere fisico e psichico e dal riconoscimento di avere il diritto ad autodeterminarsi, a sentirsi amata, desiderata e a non rispondere unicamente alle esigenze maschili.

La forza della recitazione ed il ritmo spumeggiante accompagnato da una colonna sonora che sottolinea la gestualità prorompente e comica, coinvolgeranno il pubblico in ogni istante.

