MARNATE- Nella 26′ giornata del Campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, il Cistellum 2016 è ospite sul campo del Marnate Gorla, in un match molto importante per gli ospiti, per consolidare ed avvicinarsi sempre di più alla certezza di un posto ai playoff. Il match termina 0 a 3, proprio in favore del Cistellum.



Nel primo tempo il Cistellum parte fortissimo, dopo soli 10′ minuti di gioco passa in vantaggio, alla prima vera occasione da goal: Lobianco serve Marazzi che, in velocità, punta e batte il portiere avversario. Continuano a spingere gli ospiti, sfiorando lo 0 a 2 al 14′ con Lobianco che non trova lo specchio della porta su cross di Bonfrate. Al 22′, arriva la rete del doppio vantaggio ancora con Marazzi che, servito da un gran filtrante di Rimoldi, scavalca il portiere avversario con un bel pallonetto. Al 36′ il Cistellum spreca clamorosamente l’occasione di chiudere definitivamente il match: suicidio difensivo del Marnate Gorla che regala la palla a Marazzi, che salta il portiere e appoggia per Roma, che arriva troppo veloce alla conclusione, che stampa la palla sulla traversa. Al 45′ arriva anche la prima occasione per i padroni di casa con Ranieri, che di potenza prova a saltare tutti, arrivando al tiro, ma trova D’Auria.

Nel secondo tempo l’andamento del match non cambia, con gli ospiti che attaccano e il Marnate Gorla, che si difende e prova qualche ripartenza. All’81’ doppia occasione per il Cistellum con gli errori prima di Montan e poi di Costanzo. La rete del definitivo 0 a 3 arriva all’89’ con il goal di Montan, che tira a giro sul secondo palo e sigla una grande rete.



Con questa vittoria, il Cistellum rimane al 5′ posto in classifica, in piena posizione playoff, mantenendo a -7 la Gerenzanese 6′ in classifica. Il Marnate Gorla Calcio, invece, rimane fermo a 36 punti in 7′ posizione.



Marnate Gorla Calcio-Cistellum 2016 0-3

CISTELLUM 2016: D’Auria, Roma, Bonfrate, Moiana, Simone, Morosi, Cozzi, Pusceddu, Lobianco, Rimoldi, Marazzi. A disp: Naccari, Hati, Costanzo, Montan, Piccolo, Iovine, Ciccone, Costanzo.

ALL: Giussani.