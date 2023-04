x x

SARONNO – Finalmente un po’ d’acqua! Non che non fosse prevista qualche pioggia per la mattinata domenica ma quella che è arrivata attorno alle 9.30, è arrivata in modo decisamente insolito, ovvero mentre splendeva un bel sole. Un acquazzone durato solo una manciata di minuti ma in alcune zone di Saronno decisamente intenso e che ha sorpreso chi stava passeggiando, Di pioggia ne servirebbe ben di più, per contrastare il clima secco degli ultimi tempi e magari abbattere un po’ i pollini che a tante persone stanno causando anche forti allergie. Per il pomeriggio odierno invece continuerà a splendere il sole, cielo sereno anche in serata e nottata; per vedere ancora qualche goccia si dovrà attendere (forse) la serata di lunedì ma pure in quel caso si tratterà di fenomeni piuttosto estemporanei.

In prospettiva, niente piogge almeno sino al prossimo fine settimana.

Per quanto riguarda i pollini, nella parte iniziale del pomeriggio di domenica si attendono ancora concentrazioni alte, da “bollino rosso”, a Saronno e poi concentrazioni medie sino a mercoledì quando la situazione dovrebbe avviarsi ad un netto miglioramento.

02042023