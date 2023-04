x x

SARONNO – Pompieri e polizia locale mobilitati ieri pomeriggio, sabato primo aprile, per l’incendio scoppiato in un capanno alla periferia cittadina.

La chiamata di allerta è arrivata intorno alle 16 quando alcuni saronnesi che stavano passeggiando in mezzo ai campi hanno visto una colonna di fumo. La centrale del pronto intervento ha fatto convergere sul posto, da via Giovanni XXIII, la squadra dei vigili del fuoco e la polizia locale.

A bruciare un capanno con davanti alcuni bancali di legna e all’interno attrezzi e materiale agricolo. Malgrado il tempestivo intervento dei pompieri il capanno è andato distrutto. Non ci sono stati ne intossicati ne feriti anche perchè la struttura era vuota al momento in cui sono scoppiate le fiamme. Anche per questo i vigili del fuoco hanno effettuato, come prassi, gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio domato anche con l’aiuto dell’autobotte arrivata da Garbagnate.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione