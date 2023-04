x x

COGLIATE – “Siamo giunti ormai alla scadenza del mandato elettorale che mi ha permesso per questi 5 anni di essere, orgogliosamente, il primo cittadino della nostra amata Cogliate”. Così il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, in vista delle elezioni locali che si terranno questa primavera. Basilico, esponente della Lega, ha deciso di ricandidarsi per le consultazioni previste il 14 e 15 maggio. A sostenerlo, oltre al Carroccio, anche Forza Italia.

Sono stati anni molto intensi, durante i quali Cogliate ha affrontato e superato, difficoltà che nessuno avrebbe mai potuto neanche lontanamente immaginare, uscendone più forte e unita di prima. Abbiamo lavorato dal primo giorno con tutta l’energia e la forza di volontà che avevamo e lo faremo fino all’ultimo, portando il più in alto possibile la bandiera del nostro paese. Sono convinto che i risultati che abbiamo raggiunto sono veramente tanti e che siano sotto gli occhi di tutti. E’ per me fondamentale dire un grazie pubblico, a gran voce, alle decine di persone che hanno condiviso con me questa fantastica esperienza: la giunta e i miei consiglieri che mai hanno fatto mancare il loro supporto anche nei momenti più critici, ai funzionari comunali che hanno lavorato molto intensamente in questi anni, alle decine di volontari grazie ai quali abbiamo raggiunto obiettivi che fino a ieri erano impensabili.

Grazie anche ai consiglieri di minoranza, abbiamo punti di vista completamente opposti, ma nonostante questo c’è stato sempre un confronto sincero. Per ultimo, non per importanza, grazie alla mia famiglia che ha fatto enormi sacrifici per supportarmi. Non vi nascondo che ho pensato a lungo se ricandidarmi, perché fare il sindaco oltre che un immenso onore è un grande e pesante onere. Sono stato spronato da molti concittadini ad andare avanti e ho trovato intorno a me una squadra di persone ancora più carica di 5 anni fa, persone che mi hanno aiutato e che contano su di me, che non posso deludere.

(foto: al centro, il sindaco Andrea Basilico)

09042023