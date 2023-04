x x

SARONNO – “Per la giornata di oggi 9 aprile permarranno deboli piogge sui settori prealpini orientali, in esaurimento dalla mattinata. Ventilazione in attenuazione ovunque. I quantitativi delle precipitazioni non saranno significativi sulle Prealpi e non mitigheranno quindi in modo sensibile il grado di pericolo per rischio di incendi boschivi. Si confermano quindi i codici emessi con il documento di allerta del 6 aprile con estensione, per il codice arancione a partire dal pomeriggio di ieri, alla Valchiavenna e dalla giornata di oggi alle Prealpi bergamasche occidentali e orientali”. A fare il punto è il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Proseguono dalla Regione: “Si segnala quindi che le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale saranno tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce in Pedemontana occidentale, Verbano, Lario, Valchiavenna, Prealpi bergamasche occidentali e orientali (zone con codice colore di allerta arancione). Sulle restanti aree alpine, prealpine e i settori di pianura occidentale e orientale, in cui è presente un codice di allerta giallo, si segnala il persistere di condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta”.

Nei giorni scorsi il maxi incendio alle porte di Saronno che ha distrutto ettari di bosco nel Parco delle Groane.

