ROVELLO PORRO / CESATE – E’ di tre feriti, fra cui un bimbo di 2 anni, il bilancio di uno scontro fra due automobili avvenuto oggi alle 8.50 in via Dante Alighieri a Rovello Porro. Sul posto l’intervento dei carabinieri, oltre che dell’automedica e di due ambulanza, della Croce rossa di Saronno e di Lomazzo, che hanno trasferito i feriti (oltre al bambino, anche una donna di 23 anni ed una di 50 anni) negli ospedali di Saronno e Garbagnate Milanese. Al momento del ricovero nessuno è apparso in pericolo di vita.

A Cesate oggi alle 7.35 intervento dei carabinieri della Compagnia di Rho e dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno in via Puccini per una ciclista investita: la donna, di 55 anni, è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

