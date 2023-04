x x

ROVELLO PORRO – “Molti mi chiedono nostro codice fiscale per donarci il 5×1000: secondo noi è opportuno venga donato ad altre associazioni che operano nel sociale e che hanno bisogno di aiuti economici”. Così l’Ave, associazione di Rovello Porro, che invita dunque i concittadini o comunque i simpatizzanti a fare sì la donazione ma verso altre realtà del no profit: all’Ave non ce n’è bisogno perchè le pur numerosissime attività svolte all’interno della comunità sono a cura di volontari ed i bilanci già “tornano”. Insomma, bel gesto da parte di Ave, che ancora una volta si distingue nell’ambito del sociale.

(foto archivio: alcuni volontari della Ave durante un evento in paese)

14042023