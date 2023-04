x x

SARONNO – Primo appuntamento disponibile? A novembre: questo il responso per un cittadino saronnese con la carta d’identità in scadenza. “Speranzoso, dopo avere letto che il Comune ha potenziato l’Anagrafe per tagliare le attese, l’altro giorno ho provato a prenotare ed ecco il risponso, si va a novembre. Proverò a cercare “riparo” in qualche altro Comune, anche se magari non proprio dietro l’angolo! Poi, come sia possibile che al giorno d’oggi ci vogliamo mesi per prenotare il rinnovo di una carta di identità, proprio non riesco a capirlo” le parole del saronnese, decisamente deluso.

L’ufficio anagrafe di Saronno ha sede al pian terreno del Municipio, in piazza Repubblica.

(foto: l’ufficio anagrafe al piano terreno del Municipio di Saronno)

