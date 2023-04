x x

TRADATE – Non si ferma la lotta dei carabinieri contro lo spaccio nei boschi del Varesotto. Nel corso del pomeriggio del 13 aprile è stata condotta una vasta operazione, con l’impiego di militari della Tenenza di Tradate e con il supporto di personale dello Squadrone Cacciatori “Puglia”, nella zona boschiva del Parco Pineta, nel territorio di Tradate.

I militari hanno rastrellato palmo a palmo l’area boschiva, trovandosi dinanzi complessivamente a tre bivacchi, utilizzati dai trafficanti di sostanze stupefacenti, che sono stati ispezionati e smantellati.



Nel corso del servizio sono stati inoltre rintracciati tre soggetti, nelle aree pubbliche comprese all’interno del perimetro del Parco Pineta, i quali non hanno dato convincenti motivazioni circa la loro presenza nel luogo del controllo e pertanto sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione del divieto di stazionamento nell’area, come disposto dal regolamento di Polizia Urbana del Comune di Tradate. Nei loro confronti è stato adottato il provvedimento dell’Ordine di Allontanamento, con l’obbligo di non avvicinarsi alla zona boschiva del Parco Pineta.

