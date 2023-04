x x

ORIGGIO – Countdown agli sgoccioli: venerdì 21 aprile si aprirà la 70esima edizione della fiera primaverile delle merci e del bestiamo del XXV aprile di Origgio. La prima edizione completa post Covid che rilancia l’evento sia sul fronte delle proposte per gli addetti ai lavori, con l’arrivo del concorso morfologico per ovini, sia su quelle per i visitatori con l’arrivo delle esposizioni di truck, autotuning e Vespa.

Si parte venerdì 21 aprile alle 19 con l’apertura della ristorazione seguita dal dj set live con Andrea Robusti. Sabato 22 aprile nel pomeriggio si apre il parco di attrazioni per i bimbi e quella del truck raduno con esibizioni scenografiche e musicali. Serata sempre con musica (anni 80 – 90 -2000) e ristorazione.

Domenica 23 aprile si parte alle 8 del mattino con la gara morfologica di cavalli seguita dalle aperture delle attrazioni per i bimbi e delle esposizioni di truck e autotuning con la presenza del vespa club di Caronno Pertusella. Ci sarà la possibilità di pranzare in fiera. Il pomeriggio si terrà la gimkana western (due manche) mentre per l’intero pomeriggio si potrà provare ad andare a cavallo. Serata con cena e concerto di rockabilly music party.

Lunedì 24 aprile alle 18 si aprirà il parco per i più piccoli e l’esibizione dei truck con la possibilità di cenare il concerto della tribute band di Vasco Rossi.

Gran finale domenica 25 aprile quando la giornata partirà alle 7 per le colazioni con l’apertura delle bancarelle (oltre 300) alle 9 apertura delle attività per i bambini con il raduno truck e del primo raduno di trattori. Alle 10 mostra ovini, bovini e caprini con la premiazione dei migliori soggetti. Ristorazione pronta ad accogliere i visitatori a pranzo e a cena dopo un pomeriggio con la possibilità di provare ad andare a cavallo, la competizione di barell racing e pole bending. Chiusura dalle 21 con il festival latino americano.

