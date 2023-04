x x

SARONNO – Dal 19 al 26 aprile tutti i film e gli eventi in sala al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – Da venerdì 21 aprile a grande richiesta continua la commedia: SCORDATO di Rocco Pappaleo. Il film narra come cambia la vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, quando incontra una fisioterapista che gli diagnostica una contrattura “emotiva”. Con l’eccezionale partecipazione di Giorgia.

Venerdì 21 ore 21.00

Sabato 22 ore 17.30 – 21.00

Domenica 23 ore 17.30 – 21.00

Lunedì 24 ore 21.00

Martedì 25 ore 21.00

Dal 24 aprile: SUPERMAN – 45 ANNIV. – in versione restaurata in 4K ultraHD. In occasione del centenario della Warner Bros torna sul grande schermo solo per 3 giorni la storia intramontabile dell’eroe dei fumetti.

Lunedì 24 ore 21.00 al Nuovo Cinema Prealpi

Martedì 25 ore 17.30 al Silvio Pellico

Mercoledì 26 ore 21.00 al Silvio Pellico

—————-

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI Da sabato 22 aprile: NOVEMBER – I CINQUE GIORNI DOPO IL BATACLAN di Cédric Jimenez. Un thriller sull’intervento dei servizi segreti a seguito degli attentati che ebbero il loro epicentro nella strage del Bataclan del 13 novembre 2015.

Sabato 22 ore 17.30

Domenica 23 ore 21.00

Prosegue con grande successo AIR LA STORIA DEL GRANDE SALTO di Ben Affleck. L’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio ‘Air Jordan’.

Sabato 22 ore 21.00

Domenica 23 ore 15.30

Da lunedì 24 aprile arriva : SUPERMAN – 45 anniversario – di Richard Donner. Una nuova riedizione del film per il centenario della Warner Bros. Non perderti l’incredibile storia dell’eroe più amato di sempre nella magia del grande schermo.

Lunedì 24 ore 21.00 al Prealpi

Martedì 25 ore 17.30 al Silvio Pellico

Mercoledì 26 ore 21.00 al Silvio Pellico

Festeggia il 25 aprile al cinema in compagnia di film brillanti come MON CRIME, LA COLPEVOLE SONO IO di Francois Ozon. Scopri la storia di Madeleine Verdier, accusata di omicidio viene assolta e diventa una star, finché la verità non si presenta alla sua porta.

Martedì 25 ore 17.30 e 21.00

Mercoledì 26 ore 21.00

Prosegue da venerdì 28 aprile

—————-

Ultimo film per la rassegna più amata dai bambini CINEMA A MERENDA: LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – Marie esprime un desiderio e diventa delle stesse dimensioni del suo schiaccianoci giocattolo. Inizia così un’avventura incredibile fatta di divertenti, peripezie, amore e tanta magia. Per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda compresa nel prezzo: ingresso + merenda 6€.

Sabato 22 aprile ore 15.00 al Cinema Silvio Pellico

Domenica 23 aprile ore 17.30 al Nuovo Cinema Prealpi

——————————–

Gli appuntamenti con la rassegna CINEFORUM:

Prossimo appuntamento LIVING regia di Oliver Hermanus. Remake del capolavoro di Kurosawa. Il film ha ottenuto 2 candidature a Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes, 3 candidature a BAFTA, 9 candidature e vinto un premio ai British Independent, Il film è stato premiato a National Board, 2 candidature a Critics Choice Award, 1 candidatura a SAG Awards, 1 candidatura a NSFC Awards.

Mercoledì 19 aprile ore 15.30 – 21.00 al Nuovo Cinema Prealpi

Giovedì 20 aprile ore 15.30 – 21.00 al Cinema Silvio Pellico

CINEFORUM lo spettacolo continua da mercoledì 3 maggio a giovedì 8 giugno con altri 6 imperdibili appuntamenti. Consulta il sito per rimanere aggiornato sui titoli e tutte le info.

——————————–

