x x

Confcommercio Ascom Saronno

SARONNO – Andrea Busnelli confermato all’unanimità presidente di Confcommercio Ascom Saronno. Sarà lui per il secondo mandato la guida dell’associazione e al suo fianco avrà nei prossimi cinque anni i nove consiglieri scelti dall’Assemblea Generale dei Delegati e i due vicepresidenti eletti che, saranno con lui, i componenti di Giunta.

Gli obiettivi

Busnelli ha indicato la strada che intendere percorrere insieme all’Assemblea, al Consiglio e alla Giunta. Punto fermo e punto di partenza saranno il ruolo delle federazioni di categoria e le qualità dei servizi proposti. “Punteremo all’incremento e allo sviluppo dell’attività sindacale: dobbiamo rivitalizzare il legame con il territorio che inevitabilmente dovrà sempre più passare per le nostre categorie. Contemporaneamente ci impegneremo ad alzare ulteriormente il livello dei servizi proposti, che dovranno sempre più rispondere a 360 gradi alle esigenze dei nostri associati. Sono questi i principali strumenti che utilizzeremo per affermare il nostro di ruolo di riferimento per il settore del terziario e per allargare il coinvolgimento ad altri imprenditori del commercio, del turismo e delle professioni“.

Riferimento per gli imprenditori

Il presidente ha anche riassunto i primi cinque anni del suo primo mandato: “I numeri sono dalla nostra parte. Nonostante i terribili e imprevedibili periodi di crisi che abbiamo vissuto siamo riusciti a tenere i conti in regola, ma soprattutto siamo cresciuti dal punto di vista associativo. Nel momento del bisogno, in particolare nei primi mesi della pandemia e dei lockdown, gli imprenditori di Saronno e del Saronnese hanno riconosciuto nell’associazione un riferimento cui aggrapparsi. Di questo andiamo orgogliosi e ringrazio per l’enorme lavoro svolto tutto il personale, a partire dal direttore Roberto Carettoni“.

La nuova squadra

Di seguito gli organismi di Confcommercio Ascom Saronno nella loro nuova composizione.

Giunta esecutiva: Andrea Busnelli (presidente); Luca Galanti (vicepresidente); Fabio Vincenzo Iemmallo (vicepresidente).

Consiglio direttivo: Andrea Busnelli; Gionata Tettamanzi; Laura Pravettoni; Fabio Paticella; Fabio Vincenzo Iemmallo; Francesco Scioli; Filippo Brivio; Luca Galanti; Miriam Busnelli.

Assemblea generale dei delegati: Andrea Busnelli; Gionata Tettamanzi; Roberta Roscini; Laura Pravettoni; Fabio Paticella; Fabio Vincenzo Iemmallo; Francesco Scioli; Filippo Brivio; Ivan Baiocatto; Luca Galanti; Rachele Grassi; Silvana Bergamini; Miriam Busnelli; Sara Giudici; Domenico Copreni; Enrico Cantù; Cinzia Franco; Cristina Paola Moiana; Alessandro Ciceri; Rita Castignani.