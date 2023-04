x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo Il Saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica” in merito al presidio, al futuro dell’ospedale e alla visita dell’assessore Guido Bertolaso.

“Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica” è e continua ad essere il nome del gruppo di cittadini, che hanno organizzato la grande manifestazione del 15 aprile, con oltre mille partecipanti e la solidarietà di lavoratori dell’ospedale e dei servizi sanitari, ma anche di sindaci, consiglieri provinciali, regionali ed europarlamentari.

Ci teniamo a comunicare questo agli abitanti del Saronnese che – non vedendo sigle nella convocazione – si chiedevano chi ne fossero gli organizzatori (talvolta confondendoci con il Comitato Difesa Ospedale, che non ha aderito all’iniziativa). Ci identificherete sempre con questo nome e soprattutto con le nostre e vostre richieste:

– un piano immediato per il rilancio dell’ospedale, riaprendo i reparti chiusi in questi anni;

– l’immediata attivazione reale della casa di comunità di via Fiume, a Saronno;

– il mantenimento senza interruzioni della ex guardia medica;

– un piano che prevenga la carenza dei medici di medicina generale.

Richieste ancora più rilevanti dopo la visita all’ospedale cittadino organizzata in fretta e furia da Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, per sopire le proteste popolari. L’assessore ha incontrato la direzione ospedaliera, alcuni primari (perché altri no?) e alcuni politici (tutti del centrodestra locale, tranne il Sindaco di Saronno) e la Saronno Point Onlus (perché non altre?), soggetto privato in predicato di trasformarsi in Fondazione. Quanto agli abitanti del territorio, si è limitato a dire che il suo “piano per l’ospedale” sarà presentato ai sindaci il prossimo 9 maggio e poi ai cittadini, senza meglio specificare come e quando.

Intanto la situazione dell’ospedale è sempre più grave: permane il rischio-chiusura, dato che da quest’estate diventeranno effettive le dimissioni del primario e del penultimo medico anestesista che lasciano la struttura, esausti da anni di lavoro sotto organico. Il Reparto di rianimazione rimarrà così con un solo effettivo e questo – in assenza di adeguati interventi – significherebbe la morte dell’ospedale di Saronno, dove anche altri reparti (Cardiologia e Ortopedia solo per citarne alcuni) e il Pronto Soccorso versano in una situazione a dir poco preoccupante. Con questi reparti rischiano di andare disperse eccellenti professionalità di tutto il personale sanitario che in questi anni ha garantito la tenuta del sistema ospedaliero.

Per questo i cittadini e le cittadine de “Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica” chiedono a Regione Lombardia e Asst Valle Olona, nonché alla direzione dell’ospedale di Saronno di mettere al centro dei loro investimenti quelli per attrarre personale nuovo e motivato: mancano medici, specialisti e infermieri, non solo macchinari e spazi attrezzati, comunque necessari e di predisporre un piano di salvataggio e di rilancio dell’ospedale articolato su: interventi immediati che si concentrino sui Reparti di Anestesia e Rianimazione, Chirurgia e Pronto Soccorso, quelli che rischiano di far cessare all’Ospedale di essere Struttura di 1° Livello, interventi che abbiano un respiro di lungo periodo con la precisa indicazione di tempi, modi e investimenti ben precisi, come già chiesto anche dai Sindaci, per delineare il profilo dell’ospedale del futuro.

Siamo stanchi e non ci accontenteremo dei soliti richiami allo stanziamento di fondi (solo per la struttura) che da anni giacciono inattivi, mentre la situazione dei servizi e degli operatori precipitava.

Infine invitiamo sin d’ora le cittadine e i cittadini interessati a confermare la propria partecipazione a questa importante battaglia intervenendo al consiglio comunale aperto su “Sos Ospedale e Sanità Pubblica” che auspichiamo vivamente venga convocato entro il prossimo 8 maggio dall’Amministrazione di Saronno.

21042023