SARONNO – E’ successo stamattina prima delle 9. Un rumore sorto alcuni passanti che si girano verso l’angolo tra piazza Repubblica e via Milano e poi tutti i presenti che alzato la testa verso il Municipio.

Stamattina un coprilampada dell’illuminazione perimetrale del palazzo municipale è caduto nell’area di sosta a zona disco. La zona è proprio quella sul lato del palazzo dove spesso si trovano a passare anche i pedoni diretti in via Milano o via Garibaldi.

Immediato l’intervento della polizia locale che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona. Ovviamente i pezzi caduti sono stati rimossi e raccolti anche in vista di una successiva sostituzione riparazione per cui è stato allertato l’ufficio tecnico anche perchè ci sono altre coperture che “da terra” sembrano pericolanti.

E’ solo l’ultimo problema che si registra nel palazzo municipale che si trova a fare i conti con importanti infiltrazioni in occasione delle giornate di pioggia che finiscono per allagare scale, corridoi ma anche uffici con tanto di scrivanie su cui “sgocciola” e “piove”.

