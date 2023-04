x x

LONATE POZZOLO – Gara molto equilibrata e combattuta quella disputata in questa penultima domenica di aprile a Lonate Pozzolo tra i padroni di casa del Calcio Lonate Pozzolo e la Pro Juventute.

La partita, dopo diverse azioni offensive di ambe due le squadre, finisce con un equilibrato 1-1. La Pro Juve, grazie al pari arrivato con la rete di Colombo del 6’ del secondo tempo, riesce a portare un punto che lo avvicina in classifica al Marnate Gorla che, vista la sconfitta in casa odierna per 1-3 contro la capolista Nuova Abbiate, occupa momentaneamente il settimo posto con un vantaggio di tre punti.

Pari forse inatteso sulla carta per il Calcio Lonate Pozzolo che a due giornate dalla fine del campionato trova un punto che può diventare importantissimo dal momento in cui occupa attualmente l’ultimo posto in classifica ma si avvicina a quattro punti dalla zona play out occupata dalla Borsanese e dal Torino Club lasciando aperto il sogno salvezza.

Aldo Falgares

ASD CALCIO LONATE POZZOLO – ASD PRO JUVENTUTE 1-1

Asd PRO JUVENTUTE: Camillo, Soldi, Reda M, Ceriani, Geron, Venegoni (45’+3′ st Panaia), Crespi (1′ st Pittalis), Flores (20′ st Meloni), Colombo, Regalati (45’+3′ Bergomi), Secchieri. A disposizione: Caruana, Bienati, Reda S, Anafllouss. All: Casati.