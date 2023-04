x x

COGLIATE – Una partita dominata totalmente dai padroni di casa quella disputata nel pomeriggio di oggi 23 aprile a Cogliate tra Cogliatese e Oratorio San Francesco valida per 28 giornata del girone x della seconda categoria.

La gara si accende nei primi minuti subito dopo il fischio d’inizio del direttore di gara, minuti nei quali il difensore degli ospiti Tocchio fa un brutto fallo nella propria area di rigore che gli costa un cartellino giallo e un rigore agli avversari che viene concretizzato al minuto 5 da Beretta che porta così in vantaggio i padroni di casa i quali, allo scadere del primo tempo regolamentare, trovano il raddoppio con la rete di Balestrini.

Nella seconda metà della partita gli unici a scendere in campo sembrano i padroni di casa che, non contenti del 2-0, allungano subito il risultato con Beretta che, a soli 3 minuti dall’inizio del secondo tempo, insacca il pallone in rete. La difesa dell’Oratorio San Francesco non riesce completamente ad arginare l’offensiva degli avversari che negli ultimi 10 minuti di gara si scatena e rifila altre tre reti all’estremo difensore ospite con Manno e i subentrati Pascale e Avella rispettivamente nei minuti 85, 80 e 90.

La partita, dunque, finisce 6-0 per la Cogliatese che reagisce benissimo alla brutta sconfitta della scorsa giornata contro il Cistellum stendendo gli avversari con un’imbarcata di goal che gli permette di ritrovare tre punti che la avvicinano in classifica all’Oratorio Lainate Ragazzi che occupa momentaneamente il dodicesimo posto con un vantaggio di soli quattro punti.

Risultato completamente opposto per la squadra di Lainate che oggi torna a casa con la quarta sconfitta consecutiva che causa il sorpasso in classifica dalla Solbiatese dal momento in cui oggi ha vinto per 4-2 contro il Torino Club Marco Parolo.

Aldo Falgares

ASD COGLIATESE – ASD ORATORIO SAN FRANCESCO 6-0

Asd COGLIATESE: Ortolan, Marcolongo, Rose, Manno, Pivato, Ferrario Ri. (32′ st Elli), Borghi (24′ st Pascale), Cimnaghi, Beretta (14′ st Cattaneo), Balestrini (19′ st Avella), Ventrella (2′ st Ferrario Ro.). A disposizione: Borgonovo, Basilico, Chiari, Zampieri.

Asd ORATORIO SAN FRANCESCO: Musazzi, Tocchio, Orlando, Panaia, Rafalian, Ferrario E, Lodi, Puccio, Pravettoni, Belbusti F, Mariutti. A disposizione: Mercuriali, Belbusti M, Ilare, Brivio, Gaviraghi, Pappa, Magisano, Tarabelloni, Vinciguerra.