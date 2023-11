LONATE POZZOLO – Partita a senso unico per i padroni di casa del Calcio Lonate Pozzolo che, in occasione dell’ottava giornata effettiva di campionato del girone B della terza categoria di Varese, hanno ospitato l’Airoldi quest’oggi nel proprio centro sportivo.

La gara si sblocca nel primo quarto d’ora di gioco con i padroni di casa che trovano il goal con un tiro rasoterra di Giudici non complicato. Dopo la rete dell’1-0, l’Airoldi prova a reagire creando un’azione pericolosissima che però non viene clamorosamente concretizzata da Di Fiore che a porta vuota, dopo la ribattuta del portiere di un tiro pericoloso di Ceriani, colpisce la traversa. Il primo tempo finisce con il raddoppio del Lonate Pozzolo firmato da Rivolta che riesce a insaccare il pallone in rete sul quale il portiere resta immobile.

Nel secondo tempo i padroni di casa hanno il totale controllo del gioco dominando gli avversari in ogni zona del campo. Il match si conclude con il terzo goal della squadra di casa con Trii che decreta la pesante sconfitta degli ospiti.

L’Airoldi torna a casa, dunque, con la quarta sconfitta stagionale a causa della quale resta all’ottavo posto con 8 punti a pari merito con il Centro Gerbone protagonista oggi di una vittoria di misura in casa della Rovellese. Vittoria, invece, importante per il Calcio Lonate Pozzolo che conquista tre punti fondamentali per consolidare il quarto posto allungando sull’Azalee Gallarate.