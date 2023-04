x x

VARESE – Passo falso du autorete per la Folgore Caratese dell’allenatore saronnese Giuliano Melosi (foto) che perdendo 1-0 a Varese, campionato di serie D, viene risucchiato nella zona playout. Domenica negativa anche per la matricola Varesina che ha perso in trasferta contro il Sona, 3-2: alla formazione di Venegono Superiore non sono bastate le reti di Tedesco e Orellana. Mentre il fanalino di coda Caronnese ha perso ancora, stavolta in casa contro la Ponte San Pietro (1-2, con ospiti in rimonta). In classifica resta al comando il Lumezzane seguito dall’Alcione Milano. Varesina tranquilla a metà classifica, Caronnese già retrocessa. Si è giocata la 32′ giornata.

In Eccellenza Ardor Lazzate ferma: nel turno “spezzatino” aveva già giocato la sua partita l’8 aprile pareggiando 0-0 a Besozzo contro il Verbano.

