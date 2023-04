x x

CARONNO PERTUSELLA – Missione compiuta per la Rossella Ets Saronno vittoriosa questa sera per 3-1 contro l’ostica Pallavolo Vittorio Veneto Milano: si è assistito a quattro set combattuti con quello conclusivo nel quale i caronnesi hanno preso un buon vantaggio e si sono meritati cinque match point consecutivi anche se in realtà ne è servito solo uno, aggiudicandosi il parziale per 25-19.

Si è giocato per la 24′ giornata del campionato di volley maschile serie B, che si avvia dunque a conclusione, con Caronno che veleggia al terzo posto della graduatoria, di fatto ormai irraggiungibile per le inseguitrici.

(foto archivio: la Rossella Ets Caronno nella sua casa del palasport di viale Europa a Caronno Pertusella)

