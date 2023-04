x x

TRADATE – Si chiama Cristina Valli la nuova responsabile del pronto soccorso dell’Ospedale di Tradate.

Laureata all’Università degli Studi di Milano e sempre a Milano specializzata in Chirurgia Generale, ha lavorato all’Ospedale di Niguarda prima e all’Ospedale di Desio successivamente. Nel 2007 ha iniziato il suo percorso all’Ospedale Galmarini di Tradate come chirurgo sotto la guida del dott. Andrea Rizzi e poi del prof. Francesco Dentali in Pronto Soccorso.

“Ho accettato – ha commentato – con molto entusiasmo questo incarico perché in fondo ho sempre creduto che il pronto soccorso sia un reparto molto importante nell’economia di qualsiasi ospedale. Io penso che il pronto soccorso sia il biglietto da visita dell’ospedale stesso e se il reparto funziona bene e i pazienti sono soddisfatti delle cure e dell’attenzione che a loro dedichiamo, ne guadagna tutta la struttura e tutta l’azienda.

Io, all’Ospedale di Tradate, ci sono proprio nata, nel 1970. La mia mamma, quando sono stata assunta, mi ha accompagnata a vedere la stanza dove lei era ricoverata, al terzo piano del padiglione monoblocco. Questo aneddoto lo racconto solo per dire che io, il Galmarini, lo ho nel cuore“.

