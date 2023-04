x x

SARONNO Intensa e costruttiva la mattinata festiva di Forza Italia in piazza Avis a Saronno. Tantissimi cittadini si sono avvicinati al gazebo per dare una risposta alla domanda “La Saronno che vorrei” con cui gli azzurri hanno cercato di intercettare desideri e disagi della città.

Un centinaio le richieste e i suggerimenti che i saronnesi hanno scritto e imbucato in un’urna predisposta.

I temi scottanti che tanti, anche a voce, hanno espresso con vera preoccupazione riguardano l’insicurezza che si vive in città che diventa molto spesso paura, l’assenza di decoro e di pulizia, l’assenza di presìdi in stazione e in zone sia centrali che periferiche. Molti hanno raccontato di una città non più attrattiva, con ampie zone, come Piazza De Gasperi, terra di nessuno. Hanno denunciato una carenza di luoghi attrezzati e curati adatti ai bambini. Alcuni hanno denunciato i rischi legati a monopattini e bici incuranti dei pedoni, altri hanno raccontato di spaccio e degrado.

“Diversi e interessanti anche i suggerimenti che invitano alla creazione di commissioni pubbliche con la partecipazione di persone che per competenza e conoscenza possano raccogliere le esigenze e i bisogni della città e contribuire allo sviluppo e alla realizzazione di progetti utili alla città. Interessante anche l’auspicio che riguarda la promozione di incontri con le diverse realtà cittadine per l’organizzazione di eventi culturali e di svago che possano rivitalizzare una città che versa in condizioni disastrose in cui i cittadini molto spesso si trovano nelle condizioni di doversi spostare nei piccoli centri limitrofi come Origgio, Cislago, Uboldo”.

E gli organizzatori conclude: “La sezione cittadina di Forza Italia ringrazia i partecipanti e invita tutti a seguire il profilo Instagram https://instagram.com/forzaitalia.saronno?igshid=YmMyMTA2M2Y= per raccogliere idee e suggerimenti e per seguire le iniziative di Forza Italia Saronno”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione