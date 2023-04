x x

SARONNO – Sabato 15 aprile, al Centro Islamico di Saronno, durante il quarto Iftar con la città, alla presenza del sindaco Augusto Airoldi e delle autorità civili, militari e religiose, Raffaele Pier Luca Di Francisca, coordinatore Diocesano della rete Mondiale di Preghiera del Papa dell’Arcidiocesi di Milano, ha ricevuto un dono da parte della comunità islamica della città tramite Saif Edinne Abouabid. Il portavoce della comunità islamica ha ringraziato Di Francisca con parole di stima in merito all’impegno profuso per i valori non negoziabili come la difesa della vita e la promozione della natalità. Di Francisca, senza essere a conoscenza del dono che stava per ricevere, nel suo breve intervento, ha elogiato la cultura islamica che mira alla procreazione ed educazione della prole a discapito di quella “occidentale” delle famiglie con un unico figlio, pronunciando queste parole: “Mi rivolgo ai cristiani e alle persone nate e cresciute a Saronno. Noi dobbiamo prendere esempio da loro perché gli islamici partecipano all’opera creatrice di Dio facendo tanti figli.”

Dopo pochi secondi ha ricevuto in dono un premio che porta in sé una sura del Sacro Corano che afferma: “E quindi ne facemmo un’altra creatura, sia benedetto Dio, il migliore dei creatori!”. Di Francisca ha collaborato con il Centro Islamico organizzando il 5 novembre 2022, giornata del dialogo cristiano islamico, una serata di preghiera e testimonianze sul tema dell’educazione alla pace e ha portato a nome della comunità islamica un’opera calligrafica a Papa Francesco, la sura del Sacro Corano che parla dei nazareni, in occasione di un udienza privata il 12 novembre 2022 nel palazzo apostolico. Questo tema della natalità è centrale nel dialogo interreligioso tra cristiani e islamici e mette in risalto l’unicità di Dio Creatore e il suo rapporto verso le creature e anche tra le creature.

