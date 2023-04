x x

SARONNO – Notte bianca di Saronno programmata lo stesso giorno di quella di Ceriano Laghetto.

Ancora furti sulle auto posteggiate nei pressi delle stazioni ferroviarie della zona, in questo caso sulla linea Saronno-Milano di Trenord: dopo il caso di Ceriano Laghetto, nel fine settimana quello di Garbagnate Milanese in via Principessa Mafalda. In questo caso sono stati asportati gli pneumatici di due automobili parcheggiate e lasciate lì durante la notte, quando i malviventi hanno agito.

Intensa mattinata del 25 aprile, Festa della liberazione, a Gerenzano con gli eventi organizzati dall’Amministrazione civica: c’è stato il corteo nelle vie del paese con il sindaco Stefania Castagnoli, i momenti di omaggio ai caduti al cimitero ed al monumento loro dedicato, e la consegna delle costituzione ai neo-diciottennni.

27042023