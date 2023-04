x x

SARONNO – Prima esperienza internazionale per il Saronno Rugby: le categorie propaganda della Società saronnese hanno partecipato lo scorso fine settimana al torneo internazionale di Minirugby “Rugby Heart”, svoltosi a Vacallo, in Svizzera, sabato 22 e domenica 23 aprile.

Il torneo ha radunato atleti di club svizzeri e italiani con le categorie under 6, under 8, under 10, under 12.



Sport, divertimento e agonismo hanno animato queste due meravigliose giornate organizzate dalla società Tutti Neri Ticino.

“I nostri ragazzi anche in questo primo torneo internazionale si sono distinti per sportività e correttezza. E’ stata una bella occasione per rimescolare i nostri gruppi squadra per adattarli alle categorie pari adottate in Svizzera, a cui ritorneremo dalla prossima stagione sportiva anche in Italia. Bello vedere la collaborazione tra ragazzi che abitualmente giocano in categorie diverse. Sempre questo sabato i nostri atleti classe 2010 sono stati invece impegnati in un triangolare a Pavia, un test di quello che succederà il prossimo anno con l’apertura della nuova categoria under 14, la prima di agonistica nella giovane storia della nostra società”, ha commentato Raffaele Monteleone, presidente dell’unione sportiva Saronno Rugby che si allena sul campo del centro sportivo Matteotti.

