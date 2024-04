SARONNO – Novità per chi vive nella zona a traffico limitato: da martedì 2 aprile sarà Saronno Servizi Spa a occuparsi della gestione relativa al rilascio dei contrassegni e dei permessi riservati ai residenti nelle Zone R1, R2 e R3.

In sostanza, tutti coloro in possesso di un permesso già rilasciato dal comando di polizia locale di Saronno, che hanno bisogno dicon tutta la documentazione del caso.Si tratta di un primo passaggio: l’obiettivo dell’affidamento del servizio a Saronno Servizi Spa è quello di portare avanti, anche per questo essenziale aspetto della vita cittadina, un intervento di digitalizzazione e semplificazione in modo che tutte le attività connesse ai pass residenti possano essere più rapide e semplici per i saronnesi. Un progetto che sarà portato avanti nei prossimi mesi con progressivi aggiornamenti agli utenti e alla città.

Per info consultare la pagina Mobilità e Parcheggi > Contrassegni/Permessi Zone Residenti – R1 R2 R3.