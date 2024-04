Città

SARONNO – Non solo la possibilità di scegliere se compilare il modulo online o svolgere la pratica in presenza agli sportelli ma anche la possibilità di lasciare la documentazione cartacea a passare in un secondo momento a ritirare il pass evitando così la coda.

Saronno Servizi che dal 2 aprile ha ottenuto dall’Amministrazione l’incarico di occuparsi della gestione relativa al rilascio dei contrassegni e dei permessi riservati ai residenti nelle Zone R1, R2 e R3 sta gestendo in queste ore il boom di richieste per il rinnovo dei pass.

Abituata a gestire un elevato numero di richieste e di accessi l’ex municipalizzata si è organizzata per ridurre al minimo l’attesa e per fornire soluzioni su misura visti i tanti cittadini che si sono presentati oggi, lunedì 21 aprile, a rinnovare il proprio pass. Diverse le necessità: da chi ha poca dimestichezza con il digitale e preferisce il rinnovo allo sportello a chi vuole ha necessità di chiarimenti ma poi vuole procedere online.

Si tratta comunque di una situazione di transizione: l’obiettivo dell’affidamento del servizio a Saronno Servizi Spa è quello di portare avanti, anche per questo essenziale aspetto della vita cittadina, un intervento di digitalizzazione e semplificazione in modo che tutte le attività connesse ai pass residenti possano essere più rapide e semplici per i saronnesi. Banalmente potrà essere resa più smart la procedura di rinnovo e potranno anche esserci scadenze differenziate in modo da ridurre il rischio di picchi Un progetto che sarà portato avanti nei prossimi mesi con progressivi aggiornamenti agli utenti e alla città.

Per info consultare la pagina Mobilità e Parcheggi > Contrassegni/Permessi Zone Residenti – R1 R2 R3.