SARONNO – Una proposta pensata per regalare un pomeriggio di sport e divertimento a bimbi e ragazzi in questo finale d’inverno.

La Saronno Servizi dilettantistica propone una domenica diversa alle famiglie del comprensorio. Fino a domenica 17 marzo è attiva la promozione “Ghiaccio + acqua” che dà la possibilità di godersi, solo la domenica, una pattinata nella pista di via Piave e una nuotata nell’impianto in via Miola.

Un connubio che permetterà di ottenere una serie di sconti per i partecipanti (differenziati tra under 12 e under 16). E’ prevista anche una riduzione del 20% per l’accompagnatore di bimbi e ragazzini che in questo modo eviterà di pagare il prezzo intero.

Costi, modalità di adesione e tutte le informazioni sul pacchetto sono disponibili sul sito internet di Saronno Servizi.

(foto archivio)

