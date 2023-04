x x

CISLAGO- Nella 29′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel girone X, il Cistellum 2016 ospita sul proprio campo il Gorla Minore in uno scontro diretto importante per la zona playoff tra la 4′ e la 2′ forza del girone. Il match è molto equilibrato per tutti i 90′ minuti e al triplice fischio il tabellino segna l’1 a 1 finale.

Ad aprire le marcature della gara è la squadra ospite, con la rete di Bosotti che porta in vantaggio i gialloblu. Anche il Cistellum nella prima frazione di gioco si fa vedere dalle parti di Sarati, colpendo una traversa al 45′. Nel secondo tempo, invece, è la squadra allenata da Mister Giussani a premere sull’acceleratore, ma Sarati serra la propria porta in diverse occasioni. La rete del pareggio arriva nel finale con Costanzo.



Grazie a questo risultato la Nuova Abbiate si proclama vincitrice del campionato, passando direttamente in Prima Categoria, mentre il Cistellum sale a 64 punti in 4′ posizione e il Gorla Minore si assicura il secondo posto in classifica a +4 dalla terza.



Cistellum 2016-Gorla Minore 1-1

CISTELLUM 2016: D’Auria 6, Roma 6, Moiana 6.5, Simone 6, Morosi 6, Cozzi 6.5, Fusetti 6, Costanzo 7, Rimoldi 6, Marazzi 6.5. A disp: Galli, Hati, Radice, Pusceddu, Piccolo, Sassi, Massaro, Ciccone, Lobianco.

ALL: Giussani.

GORLA MINORE: Sarati, Busatto, Bernardi, Bacchiega, Tonelli, Azimonti, Bertuzzo, Bovolenta, Schulz, Malatesta, Bosotti. A disp: Bianchi, Maneggia, Camatta, Buttazzo, Pasotti, Ponti, Pinzone, Battaglia, Porretti.

ALL: Viceconti.