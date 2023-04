x x

SARONNO – “Cosa succede all’inizio del Parco Lura? Sono tanti i cittadini che mi hanno contattato increduli per quanto hanno visto durante il ponte del 25 aprile nella nostra pertinenza del Parco Lura”.”

Inizia così la nota del consigliere comunale Gianpietro Guaglianone che dà voce, sollecitando direttamente l’Amministrazione, alle proteste e alle segnalazioni di chi frequenta il parco e nelle ultime settimana ha dovuto fare i conti con un crescente degrado.

“Un totale abbandono e disinteresse da parte dell’amministrazione a guida Airoldi. Oramai diventato punto fisso di barbecue e abbandono di rifiuti, si è toccato il picco il 25 aprile. Nessun controllo preventivo e tantomeno durante da parte della polizia locale guidata dall’assessore Augusto Airoldi. L’Amministrazione non ha creato un servizio di vigili in bicicletta proprio per i controlli nei parchi? Non sono state posizionate le telecamere proprio per garantire una “corretta” fruizione delle aree verdi?”

Guaglianone riporta le segnalazioni dei residenti della Cassina Ferrara che fanno i conti con “segnali di fumo e decine di sacchetti di rifiuti che non vengono rimossi”. “Ad oggi i rifiuti sono sparsi per il parco e nessuno è intervenuto. Se ci mettiamo anche la pioggia di questi giorni la situazione può solo che peggiorare. Chiedo l’intervento dell’assessore all’Ambiente Franco Casali che si attivi per rimediare a questo pasticcio ed implementi i controlli”.

