x x

SARONNO – Sono otto i marocchini finiti alla sbarra al tribunale di Monza dopo l’operazione antidroga messa a segno dai carabinieri nei boschi della zona, ed in particolare nelle vicine Groane. In tutto erano state arrestate 24 persone, 8 sono quelli che hanno chiesto di definire la loro posizione con il rito abbreviato; ora la pubblica accusa ha chiesto per loro pene fra 2 anni e 10 anni di carcere. A vario titolo devono rispondere di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, ed anche di lesioni personali.

Il processo proseguirà a maggio quando dovrebbe anche definirsi. Sette degli otto imputati sono tutt’ora in carcere, ad uno sono stati recentemente concessi i domiciliari.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

30042023