CERIANO LAGHETTO – SOLARO Nel pomeriggio dello scorso venerdì, nel parcheggio della stazione Trenord di Ceriano Laghetto-Solaro, teatro nell’ultimo periodo di episodi di furti e vandalismi in danno delle autovetture lasciate in sosta dai pendolari, i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno hanno fermato un pregiudicato 40enne di origini romene. L’uomo arrivato da Milano dove vive è stato fermato con un “mattone” del genere tipico di quello utilizzato nella tecnica di sfondamento del finestrino delle portiere delle macchine, per poi eseguirne la razzia all’interno dell’abitacolo. L’anomala scoperta e l’ingiustificata presenza dell’uomo in prossimità di alcuni mezzi parcheggiati ha spinto i militari ad approfondire il controllo. Con un rilievo delle impronte papillari i carabinieri hanno scoperto che dal gennaio 2021 sul conto dell’uomo pendeva un ordine di cattura emesso dalla procura di Milano, dovendo scontare la pena di un anno e 4 mesi di reclusione perché già condannato in precedenza per furto e ricettazione. Immediatamente tratto in arresto è stato accompagnato alla casa circondariale di Monza.

