CERIANO LAGHETTO – Festa grande per la Frazione calcistica Dal Pozzo: vincendo domenica scorsa in trasferta a Senago contro il Mascagni, 2-1, la formazione gialloverde è matematicamente promossa in Seconda categoria, ad una giornata dalla fine del campionato di Terza categoria, girone di Legnano. Per il Dal Pozzo era indispensabile conquistare i tre punti contro il Mascagni (terza forza del torneo), per evitare brutte sorprese, visto che nell’ultimo turno i gialloverdi osservano il riposo. Ora, invece, la squadra è irraggiungibile anche per la migliore delle inseguitrici, il San Giorgio che oltre tutto domenica pomeriggio si è fermata al pari casalingo, 2-2, contro il San Vittore Olona.

Risultati 25′ giornata: Oratorio Passirana-San Lorenzo 5-0, San Giorgio-San Vittore Olona 2-2, Legnarello-San Luigi Pogliano 2-0, Mascagni-Dal Pozzo 1-2, Rescalda-Nervianese 1-2. Posticipo Virtus Sedriano-San Giuseppe, ha riposato Legnanese. Classifica: Dal Pozzo 59 punti, San Giorgio 53, Mascagni 49, Legnanese 45, Nervianese 40, San Giuseppe 34, Legnarello 33, San Vittore Olona 32, Oratorio Passirana 28, Virtus Sedriano 20, Rescalda 17, San Luigi Pogliano 11, San Lorenzo 8.

(foto: la festa di domenica scorsa sul campo di Senago per il Dal Pozzo matematicamente promosso in Seconda categoria)

02052023