SARONNO – La città e l’associazione sportiva Running Saronno, accoglieranno la pluricampionessa mondiale di Handbike Roberta Amadeo, che aprirà le XVI edizione del Running Day programmato per il 13 maggio 2023.

L’iniziativa proposta dall’associazione sportiva saronnese è volta a promuovere lo sport ad ogni livello non solo come attività ludica, ma anche come elemento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita delle persone affette da malattie invalidanti come la sclerosi multipla.

Roberta Amadeo è la testimonianza di come l’impegno può portare, nonostante le avversità, molto lontano.

Roberta Amadeo, grazie ai suoi traguardi sportivi (campionessa mondiale di Handbike nella categoria WH2) è stata nominata “Ufficiale della Repubblica” dal Presidente Mattarella nel 2021, ed è altresì presidente Aism Como.

02052023