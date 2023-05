x x

SARONNO – “Se proprio il Comune non ce la fa, ci lascino aperte una porta e li tagliamo noi”: questa la proposta di alcuni maturi tifosi del Fbc Saronno, vincitore del campionato di Promozione e neopromosso in Eccellenza. Il tutto con riferimento agli alberi, ce ne sono un paio sempre più rigogliosi, che come nulla fosse stanno crescendo sulla gradinata scoperta contribuendo, se mai ce ne fosse bisogno, a rovinare ulteriormente il cemento della struttura, già particolarmente ammalorata.

Molte volte durante la stagione sportiva, nell’ultimo anno, i supporter saronnesi hanno sottolineato il problema, chiedendo l’intervento del “padrone di casa”, ovveri del Comune: “E invece niente. Come se fosse un problema inviare sul posto un giardiniere o un operaio per rimuovere gli alberi prima che facciano danni ancora maggiore. Non si capisce proprio quale sia la difficoltà. Bene, se l’Amministrazione civica proprio non ci riesce, o non è interessata alla questione, è sufficiente che lascino aperta una porta della gradinata, in poche decine di minuti sarà possibile togliere le tracce di questo degrado” rimarcano i tifosi.

