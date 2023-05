x x

SARONNO – La segnalazione di una nonna che in questi giorni di ponte ha deciso di approfittare del tempo primaverile per portare il proprio nipotino al parco. Ha scelto l’area gioco di Villa Gianetti nel cuore di Saronno. Tornata a casa ha scritto questa riflessione che ha deciso di condividerla con ilSaronno e la città.

“Andiamo al parco? Sullo scivolo?” Ho detto qualche giorno fa al mio nipotino. Così si presenta il giardino con giochi per bambini della Villa Gianetti, l’unico in centro città. Trascurato, sporco e insicuro.

Mi sono vergognata e sono stata in apprensione per tutto il tempo chiedendomi il perché a due anni e mezzo dall’insediamento di questa amministrazione anche questo angolo di città, come del resto le altre aiuole e il verde cittadino, siano così trascurati.

Inoltre qui ci sono i bambini.

Nessuna manutenzione nelle aiuole, recinzioni scrostate e pericolosamente arrugginite, muretti improbabili e desolazione.

Tanta desolazione.

È qui che vogliamo che i nostri figli e i nostri nipoti giochino? Dove neppure un filo d’erba rallegra il loro sguardo? Dove tutto sa di trascuratezza e di abbandono? Confido in una risposta rassicurante da parte dell’assessore FRanco Casali se non troppo impegnato nella progettazione di ciclabili.

