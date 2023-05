x x

MARIANO COMENSE- Nella 30′ e ultima giornata del campionato di Prima Categoria, nel girone B, il Ceriano Laghetto è ospite sul campo del Monnet Xenia nel match più importante della stagione decisivo per il primo posto in classifica e, quindi, Promozione. Al triplice fischio, il direttore di gara segna sul tabellino il risultato di 1 a 2 per gli ospiti.

Nel primo tempo è il Ceriano di Mister Motta a fare la partita insidiando ad ogni azione l’area avversaria. La svolta del match arriva dopo pochi minuti con il vantaggio ospite, che arriva su calcio di rigore: Ippolito si presenta sul dischetto e spiazza il portiere avversario. Dopo la rete segnata, il Ceriano, spinge per il raddoppio, ma non riesce a trovare lo spazio necessario.

Nel secondo tempo l’andatura della partita rimane uguale, con gli ospiti che attaccano e lo Xenia che si difende, ma all’88’ arriva la beffa: Ingrassia trova la rete del pareggio. Al 97′, però, arriva il nuovo vantaggio del Ceriano, che significa Promozione, con la rete di Marone che fa esplodere di gioia i tifosi del Ceriano.

Con questa vittoria il Ceriano si aggiudica il primo posto in classifica e la Promozione, mentre lo Xenia perde la possibilità di promozione tramite i playoff, classificandosi 7′.

Monnet Xenia Sport-Ceriano Laghetto 1-2.

MONNET XENIA SPORT: Longoni, Biondo, Purita, Stigliano, Luciano, Giobbi, Rivolta, Purita, Ababio, Ragone, Bellotti. A disp: Liuzzi, Hlukhov, Maspero, Tagliabue, Anastasia, Paoli, Ingrassia, Biancorosso.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, D’Errico, Corti, Meroni, De Boni, Menegon, De Giorgi, Campo, Marone, Ippolito, Cossa. A disp: Bianchi, Galliani, Pascale, Dambra, Buraschi, Giacumbo, Maringoni, Troiano, Gobbo.