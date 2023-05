x x

BUSTO ARSIZIO- Nella 30′ e ultima giornata del campionato di Seconda Categoria, nel girone X, il Cistellum di Mister Giussani è ospite sul campo dell’Ardor A.S.D. allenata da Mister Mona, in un match importante soprattutto per la squadra di Cislago per definire la posizione finale ai playoff. Al triplice fischio del direttore di gara il risultato è di 1 a 1.



Nel primo tempo il Cistellum parte alla grande, infatti, al 5′ di gioco si porta in vantaggio con una bella palla di Simone che serve Costanzo, il quale davanti a Pomatto non sbaglia realizzando la rete dello 0 a 1. Dopo soli 4′ minuti arriva una clamorosa chance per il pareggio, a causa di un calo di concentrazione della difesa ospite, che permette a Montorio di trovarsi a tu per tu con D’Auria, ma si fa ipnotizzare. Al 12′, però, l’Ardor pareggia i conti, con un’azione simile alla precedente, ma stavolta Montorio viene steso prima di calciare e l’arbitro fischia il calcio di rigore in favore dei padroni di casa, sul quale si presenta lo stesso Montorio, che si fa perdonare l’errore precedente e riporta in parità il match. Il Cistellum, non si scoraggia dopo la rete subita e al 30′ sfiora il nuovo vantaggio con Costanzo che, dopo un tunnel al difensore avversario, si trova davanti Pomatto, ma calcia alto. Finisce così un primo tempo ricco di azioni e terminato sul risultato di 1 a 1.

Nel secondo tempo cambiano i ritmi della partita, con la squadra di Mister Giussani che spinge alla ricerca del goal vittoria e l’Ardor si difende in attesa di ripartire velocemente. Le occasioni da ambo le parti sono poche, la più significativa arriva al 48′ con Lobianco che serve un pallone solamente da spingere in porta, ma nessuno arriva all’appuntamento con il goal. Termina, quindi, sul risultato di 1 a 1 il match.



Con questo pareggio il Cistellum perde la 4′ posizione e termina il proprio campionato in 5′ posizione, arrivando ai playoff in una posizione peggiore rispetto a quella auspicata, mentre l’Ardor A.S.D. conclude in 11′ posizione. A far compagnia al Cistellum in zona playoff ci sono la Lainatese, l’Antoniana e il Gorla Minore, mentre in zona playout terminano la Borsanese e il Torino Club Marco Parolo.



Ardor A.S.D.- Cistellum 2016 1-1

ARDOR A.S.D.:Pomatto, Bavutti, Franzini, Mouchammir, Monza, Caccia, Petena, Montagner, Ferrario, Montorio, Genoni. A disp: Listo, Colombo, Formenti, Kruhlov, D’Agnano, Lo Bue, Sbordone, Inzaghi, Zanonato.

ALL: Mona.

CISTELLUM 2016: D’Auria, Sassi, Bonfrate, Moiana, Simone, Morosi, Cozzi, Ciccone, Costanzo, Rimoldi, Lobianco. A disp: Naccari, Hati, Radice, Pusceddu, Piccolo, Roma, Massaro.

ALL: Giussani.