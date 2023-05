x x

ISPRA – Il pareggio tra Ispra e Aurora Cmc Uboldese non aiuta nessuna delle due squadr.e Sono entrambe condannate a giocare i playout per restare nel campionato di Promozione. La squadra allenata da Crucitti sembrava in grado di salvarsi ma engli ultimi meis ha rallentato il ritmo e dovrà giocare il playout.

La partita è finita 1-1 con i gol di Guarda per l’Uboldese e Coulibaly per l’Ispra.

Il tabellino

ISPRA – AURORA CMC UBOLDESE

UBOLDESE Pasiani, Dell’Aera, Besati, Ferrario, Yessoufou, Lelli Lu, Niesi, Maiorano, Guarda, Fiore, Belli. A disposizione Margariti, Colombo, Lelli Lo, Alberti, Rossi, Aloe, Perotti, Scatigna El Hilali. All. Crucitti.

ISPRA Ferrario, Dardha, Senaj, Zecchini, Brovelli, Suanno, Oldrini, Oldrini, Bortoli, Coulibaly, Gomez, Verde. A disposizione Berton, Piras, Furiga, Modde, Giussani, Cornelli, Tatti, Colombo Zanarella.

Marcatori: Guarda (U); Coulbaly (I).

