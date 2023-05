x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’amministrazione comunale sull’effrazione con occupazione notturna nello spogliatoio femminile della scuola che ospita il liceo Legnani e la scuola elementare.

Dopo l’episodio di settimana scorsa nella palestra della scuola Ignoto Militi, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Gabriele Musarò, oggi è stato alla struttura per coordinare l’azione concreta dell’Amministrazione in merito e per parlare con gli studenti.

“Questa mattina presto – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione, Gabriele Musarò, – ho fatto un sopralluogo alla palestra della scuola Ignoto Militi di via San Giuseppe per coordinare le operazioni di sanificazione della palestra dove la scorsa settimana sono entrati i due ragazzi con il loro cane. Mi sono coordinato con la dirigente del liceo Legnani, con il dirigente della Ignoto Militi e con le associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano la palestra. Successivamente sono andato personalmente nella classe dei ragazzi che hanno scoperto gli intrusi nella palestra, mi sono scusato per l’episodio che si è verificato e mi sono confrontato con loro anche sulle azioni concrete che stiamo facendo sia per la pulizia e la sanificazione straordinaria, sia per mettere in sicurezza la palestra. E nelle prossime settimane stiamo già calendarizzando alcuni incontri con le scuole per definire gli investimenti che adesso siamo in grado di fare con le risorse di bilancio per mettere in maggiore sicurezza tutte le strutture scolastiche.”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione