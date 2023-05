x x

SARONNO – La vittoria con un poker di gol anche nell’ultima partita della stagione con la squadra ormai promossa in Eccellenza, ed anche un ospite speciale in tribuna: domenica sera “perfetta” per il Fbc Saronno, che ha ritrovato anche il presidentissimo Enrici Preziosi, alla testa dei biancocelesti negli anni novanta, quelli delle mitiche stagioni in serie C.

Caldissima accoglienza, per Preziosi: tante strette di mano – anche dell’ex sindaco Gianluigi Stucchi – e tanta simpatia, sicuramente ricambiata. “Un po’ di cuore è sempre rimasto qui” le parole di Preziosi, che proprio da Saronno aveva iniziato la sua avventura nel mondo del calcio, passando poi da Como e Genoa, per tanti anni e con tanti successi. Da Preziosi i complimenti – “non è mai facile vincere, soprattutto in queste categorie” – agli attuali dirigenti saronnesi. Ci sarà un riavvicinamento anche, sotto qualche forma, in ambito societario? “Vedremo, magari mi rivedrete qualche volta in tribuna in Eccellenza”.

08052023