SARONNO – Nella settima giornata di Serie A1 Softball la Rheavendors Caronno torna in casa; rinviato per maltempo l’incontro del Saronno a Forlì.

Qui Caronno

Sempre alle ore 16.00 la Rheavendors Caronno (8-4) ospita le Metalco Thunders Castelfranco (4-8), un duello chiave per entrambe le parti in causa: Caronno potrebbe tenere a distanza Pianoro nella lotta playoff, mentre Castelfranco, tornata a vincere contro Old Parma dopo cinque sconfitte consecutive, deve allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Calendario

Sabato 13 maggio

Ore 15:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Taurus Donati Gomme Old Parma – Mkf Bollate

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Rheavendors Caronno – Metalco Thunders Castelfranco

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Macerata – Bertazzoni Collecchio

Domenica 13 maggio

Ore 11:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Sestese

Classifica

Inox Team Saronno (10 vittorie – 2 sconfitta, .833); Mkf Bollate, Forlì (9-3, .750); Rheavendors Caronno (8-4, .667); Mia Office Blue Girls Pianoro, (6-6, .500); Macerata (5-7, .417); Bertazzoni Collecchio, Metalco Thunders Castelfranco, Taurus Donati Gomme Old Parma (4-8, .333); Sestese (1-11, .083).

(foto Saronno softball: Giulia Longhi abbraccia Noa Armirotto (Inox Team Saronno) dopo l’ultimo out della partita contro Pianoro la scorsa settimana)

