RESCALDINA – Passaggio di consegne per la Emerson di Rescaldina: il sito produttivo è stato acquisito dalla Omb Valves che si è presa l’impegno di assumere 15 dipendenti Emerson fra il 2023 ed il 2024, ed altri 10 nel corso del 2025.

Nuove possibilità di lavoro

A fronte della decisione della Emerson di spostare la produzione in Germania, lo scorso 30 aprile l’attività si era conclusa e con lavoratori erano stati siglati accordi con incentivi all’esodo. Circa metà dei 78 addetti rimasti senza impiego, metà avevano nel frattempo trovato alterative, per una parte degli altri si apre dunque la possibilità di passare alla Omb che intende spostare la propria produzione da Corsico al plesso ex Emerson di Rescaldina, con una cinquantina di propri lavoratori.

(foto: una manifestazione sindacale dei dipendenti Emerson di Rescaldina)

