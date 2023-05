x x

SARONNO – Sono in pieno svolgimento in varie città della provincia, e proseguiranno fino al 27 maggio, le iniziative finalizzate ad incentivare spostamenti casa-scuola sostenibili, ossia a piedi o in bicicletta, e promosse dalla Provincia di Varese nell’ambito del progetto “Bike&Walk Scuola“.

Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) Saronno Ciclocittà partecipa attivamente a questo progetto, avendo già svolto il 10 e 11 maggio tre interventi in altrettante classi di prima elementare dell’istituto comprensoriale Aldo Moro a Saronno. Gli esperti di Fiab hanno dialogato con i bambini in merito ai vantaggi e al piacere della mobilità “leggera” senza auto, e hanno fornito le nozioni di base per circolare in bicicletta in sicurezza.

Il 17 maggio, replica alla Scuola Sant’Agnese di Saronno dove, in collaborazione con la società sportiva Pedale Saronnese, è stata organizzata anche una gimkana per i bambini all’interno del cortile della scuola. Un divertimento puro, i bambini hanno usato e si sono prestati a vicenda le biciclette di ogni tipo: a pedali, con le rotelle o senza pedali ..e chi non ha mai avuto modo di usare una bicicletta è stato trasportato su un carretto a tre ruote appositamente costruito da un nostro socio Fiab. Durante la gimkana si deve prestare attenzione ai segnali, campanelli, semafori a voltare, a non urtare i birilli e si deve superare un vero e proprio chek-in effettuato da un compagno (controllo casco, luci, campanello, freni….).

Domenica 14 maggio si è svolta in tantissime piazze italiane anche la 23esima edizione di Bimbimbici, a festosa e colorata manifestazione organizzata da Fiab per diffondere tra i più giovani la cultura della mobilità sostenibile, in particolare quella a pedali.

Bimbimbici è anche l’occasione per ribadire l’importanza della lotta all’inquinamento atmosferico che tanti danni provoca alla salute anche dei più piccoli. E anche quest’anno la manifestazione è stata sostenuta e promossa dalla Sip, Società italiana di pediatria che proprio di recente, con altre associazioni, ha lanciato un appello pubblico ai sindaci, firmato da oltre 14mila pediatri e neonatologia per ribadire l’allarme.

Un tema quello della salute, che si intreccia strettamente a quello della sicurezza, che da sempre vede Fiab impegnata in prima linea.Ed è propri o questa la direzione della campagna #città30subito promossa da Fiab insieme ad altre associazioni, per chiedere una legge nazionale che porti anche in Italia, come in altri stati europei, un nuovo modello di città, con strade più sicure, inclusive e vivibili, in particolare per i più giovani che hanno il diritto di muoversi liberamente nei contesti urbani.

