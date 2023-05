x x

SARONNO – E’ tornata la primavera e con le nuove foglie anche le segnalazioni di cocciniglia Takahashia japonica che ormai fa capolino da diverse piante saronnesi dove gli anelli bianchi sui rami e sulle foglie non sono più una novità.

Dalla zona del Prealpi al parco Lura ormai l’infestante è arrivato, pianta dopo pianta, anche alle porte del centro storico. A segnalarlo con alcune foto un saronnese amante del verde. In particolare la pianta segnalata si trova tra via Manzoni e via Parini dove la presenza della Takahashia japonica non passa inosservata.

Non è pericolosa per l’uomo ma il problema è che questo insetto arrivato in Lombardia dal Giappone, non ha predatori naturali ed è un vero flagello per le piante, si nutre infatti della linfa ed alla lunga può causare la morte degli alberi o comunque danneggiarle notevolmente.

Nella vicina Solaro sono stati fatti degli interventi ad hoc per cercare di salvare le piante dagli effetti della sua presenza e contenerla.

LA SEGNALAZIONE DELL’ANNO SCORSO A SARONNO AL PREALPI

