GORLA MINORE- Nella giornata odierna, il Cistellum 2016 è ospite sul campo del Gorla Minore per il secondo turno dei playoff per la promozione in Prima Categoria. Gli ospiti avevano, però, a disposizione un solo risultato, ovvero la vittoria, in quanto posizionati peggio nella classifica finale del campionato.



Fin dai primi minuti è la squadra di casa a prendere in mano le redini del gioco, creando diverse occasioni, anche a causa dell’atteggiamento passivo del Cistellum, che subisce la pressione avversaria. Al 30′ arriva il vantaggio del Gorla su calcio di rigore, sul quale si presenta Malatesta che non sbaglia. Gli ospiti provano a reagire, ma le offensive sono deboli e non trovano, infatti, spazi per impensierire la difesa avversaria. Al 45′ arriva anche il raddoppio della squadra di casa nuovamente su calcio di rigore. L’esito è lo stesso: goal e doppietta di Malatesta. Questa rete nel finale di tempo ha sicuramente influito sul morale degli ospiti, che al termine dei primi 45′ si vedevano costretti a siglare 3 reti per riuscire ad ottenere la promozione.

Nella seconda frazione di gioco il Cistellum non scende in campo, infatti, nei primi 10′ di gioco subisce altre 2 reti segnate da Malatesta, che sigla una tripletta personale, e Bosotti. Al 55′ il risultato è di 4 a 0. Vi è una reazione di orgoglio nella squadra di Giussani che riesce ad accorciare le distanze, portando il risultato sul 4 a 2, ma nel finale il subentrato Pinzone chiude definitivamente il match segnando la rete del 5 a 2. Finisce, quindi, con la vittoria del Gorla Minore che ottiene la promozione in Prima Categoria.



Gorla Minore-Cistellum 2016 5-2

GORLA MINORE: Bianchi, Busatto, Bacchiega, Bernardi, Maneggia, Bovolenta, Bertuzzo, Leonardi, Schulz, Malatesta, Bosotti. A disp: Sarati, Camatta, Azimonti, Tonelli, Pasotti, Gallone, Martino, Barbaglia, Pinzone.

ALL: Viceconti.

CISTELLUM 2016: D’Auria, Roma, Bonfrate, Moiana, Simone, Morosi, Cozzi, Fusetti, Lobianco, Rimoldi, Costanzo. A disp: Naccari, Hati, Sassi, Pusceddu, Piccolo, Radice, Massaro, Ciccone, Montan.

ALL: Giussani.