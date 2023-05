x x

SARONNO – Oggi alle 16 l’atto conclusivo dei playoff della Terza categoria varesina, si gioca allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi dove l’Amor sportiva, arriva seconda in regular season alle spalle dell’Union oratori Castellanza, ospita i bustocchi del Beata Giuliana, terza forza del torneo. Ingresso gratuito per il pubblico. Arbitro Giorgio Bresciani di Busto Arsizio.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO CON ALESSANDRO INGENITO

Meglio classifica la squadra di Cassina Ferrara, alla quale basterà un eventuale pareggio (dopo i supplementari) per conquistare comunque la vittoria nei playoff, che potrebbero preludere ad un ripescaggio nella categoria superiore. In questo modo l’Amor raggiungerebbe in Seconda categoria un’altra squadra locale, ovvero il Dal Pozzo che da parte sua ha vinto il girone brianzolo di Terza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto Armando Iannone: l’Amor sportiva edizione 2023)

21052023