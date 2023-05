x x

SARONNO – E’ stata ancora una mattina di passione per la viabilità saronnese alle prese con lunghe code e rallentamenti. A causare i problemi non è stato un incidente ma un cantiere aperto in via Marconi prima delle 8.

Il risultato del senso unico alternato creato sull’arteria in orario di punta è stato immediato: lunghe code dalla stazione al confine con Solaro con ripercussioni fino alla Cassina Ferrara e alla Monza-Saronno.

Tantissimi i saronnesi arrivati in ritardo al lavoro e a scuola con ritardi anche per il trasporto pubblico. Diverse le proteste arrivate alla redazione de ilSaronno ma anche al comando della polizia locale di Saronno. A far arrabbiare gli automobilisti la scelta di aprire il cantiere senza attendere la fine del traffico “in un periodo in cui la zona sud della città è già provata dal cantiere di via Miola e di via Roma”.

Già giovedì mattina è stata una giornata di passione per il traffico bloccato tra via Miola e via Roma: “Non si contano le mattine negli ultimi mesi in cui sono arrivato al ritardo al lavoro per cantieri stradale. Non è possibile continuare così: non dico di fare i cantiere di notte ma almeno farli iniziare alle 9”. Non è la prima volta che un cantiere in via Marconi blocca tutta la circolazione: a marzo si trattava di una chiusura non autorizzata per cui l’azienda era anche stata sanzionata.

